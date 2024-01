Was läuft heute? | Pumpen, Bis wir tot sind oder frei, The Artful Dodger

Pumpen

Mia (Lotte Becker) und Tom (Timur Bartels) sind zwar Geschwister, haben aber nur wenig gemeinsam – bis auf das Fitnessstudio, das sie nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter erben. Leider erben sie auch die hohen Schulden, in denen das Studio steckt. Ob sie es retten können und auch wollen, könnt ihr in der Serie „Pumpen“ sehen. Die ersten fünf Folgen findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Bis wir tot sind oder frei



Anfang der 80er Jahre gab es in der Schweiz große Jugendunruhen. Als Anwältin vertrat Barbara Hug damals viele linke Gruppen und wurde so zur Ikone einer Generation. Um sie und andere Aufständlerinnen und Aufständler (unter anderem gespielt von Jella Haase) geht es in „Bis wir tot sind oder frei“. Ihr findet das Drama ab sofort in der arte-Mediathek.

The Artful Dodger

In Charles Dickens’ Klassiker „Oliver Twist“ gibt es die Figur Jack Dawkins, auch bekannt als der Artful Dodger. Übersetzt heißt das so viel wie „kunstfertiger Taschendieb“. Und genau das ist Jack Dawkins auch. In der Serie hat es ihn nach Australien verschlagen, wo er als angeblicher Chirurg Karriere macht. Schon bald fliegt der Schwindel aber auf. Ihr könnt „The Artful Dodger“ mit Thomas Brodie-Sangster („Game of Thrones“, „Tatsächlich… Liebe“) in der Hauptrolle ab sofort bei Disney+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.