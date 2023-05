Was läuft heute? | Queen Charlotte – Eine Bridgerton-Geschichte, Star Wars Visionen – Volume 2, Der Pass

Queen Charlotte – Eine Bridgerton-Geschichte

Im ersten Spin-off der beliebten Historien-Serie geht es dieses Mal royal zu Sache. Die Handlung folgt der Liebesgeschichte der deutschen Prinzessin Charlotte und dem britischen König George III. Zu Beginn ist Charlotte von der Idee, George zu heiraten und die beiden Königshäuser zu vereinen, nicht sonderlich begeistert. Doch Charlottes ursprüngliche Abneigung weicht schnell, als sie George näher kennenlernt. Ähnlich wie schon in den beiden Bridgerton-Staffeln nimmt sich „Queen Charlotte“ ein paar kreative Freiheiten, wenn es um die historischen Fakten geht. Alle Folgen von „Queen Charlotte – Eine Bridgerton-Geschichte“ gibt es ab heute auf Netflix.

Star Wars Visionen — Volume 2

Schon in Volume 1 hat „Star Wars Visionen“ gezeigt, dass Star Wars auch abseits von Filmen und Serien funktioniert. Neun Kurzgeschichten wurden von japanischen Anime Studios produziert, die jeder Geschichte jeweils ihren eigenen Stil verpasst haben. Dieses Mal durften Animationsstudios aus der ganzen Welt mitmachen. So ist zum Beispiel auch das Aardman Animations Studio am Start, das für „Wallace & Gromit“ bekannt ist. Die neuen Kurzgeschichten von „Star Wars Visionen — Volume 2“ findet ihr ab heute bei Disney+.

Der Pass

Mit Staffel 3 geht die erfolgreiche und von der Kritik gelobte Thriller-Serie zu Ende. Die österreichische Serie wurde schon zu Beginn mit „True Detective“ verglichen und hat schnell bewiesen, dass sie diesen Vergleich verdient hat. In der letzten Staffel müssen Gedeon Winter und Ellie Stocker wieder zusammen ermitteln und einen religiösen Serienkiller überführen. Die dritte und finale Staffel von „Der Pass“ gibt es ab heute auf WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.