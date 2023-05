Was läuft heute? | Queen Cleopatra, The Muppets Mayhem, Godfather of Harlem

Queen Cleopatra

Schon vor dem Start der neuen Doku-Serie „Queen Cleopatra“ auf Netflix ist die Produktion in den Schlagzeilen. Denn zum ersten Mal wurde für die mächtige Pharaonin eine schwarze Schauspielerin gecastet. Die Macherinnen der Serie weisen darauf hin, dass es in erster Linie um eine Rollenbesetzung ging, die eine starke und mächtige Frau verkörpern kann. Und das ist mit der britischen Schauspielerin Adele James wunderbar gelungen. Alle vier Folgen von „Queen Cleopatra“ findet ihr ab sofort auf Netflix.

The Muppets Mayhem

Wenn man schon über 45 Jahre zusammen Musik macht, sollte dabei das ein oder andere Studioalbum herausgekommen sein. Sollte man meinen. Dies gilt offenbar nicht für die Band Dr. Teeth and the Electric Mayhem. Ob es an den wilden 80ern liegt, oder daran, dass alle Bandmitglieder Handpuppen sind, bleibt offen. Die Muppets-Band ist jedenfalls fest entschlossen, endlich ein Tonstudio von innen zu sehen. Und das wird abenteuerlich. Ihr könnt die Serie „The Muppets Mayhem“ ab sofort auf Disney+ streamen.

Godfather of Harlem

Die 60er Jahre waren eine aufwühlende Zeit in den USA. Insbesondere die erstarkende Bürgerrechtsbewegung hat die Gesellschaft nachhaltig zum Positiven verändert. Das ging einher mit einigen Turbulenzen, die durch alle gesellschaftlichen Milieus zu spüren waren. Auch in der Mafia. Und so kommt es in Staffel drei der Krimi-Serie „Godfather of Harlem“ endgültig zum Zusammenstoß zwischen der kriminellen Unterwelt und der Bürgerrechtsbewegung. Mittendrin ist Gangsterboss Bumpy Johnson, gespielt von Forest Whitaker. Ihr findet die dritte Staffel „Godfather of Harlem“ ab heute bei MagentaTV.

Was läuft heute?

