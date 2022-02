Was läuft heute? | Queenpins, Töte mich nicht, Lincoln’s Dilemma

Queenpins

Als Sparfüchsin kennt sich Connie mit Rabatt-Coupons sehr gut aus und zückt sie bei jedem Einkauf an der Supermarktkasse. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jojo macht sie daraus ein noch viel größeres Geschäft, das nicht immer ganz legal ist. Denn die beiden stehlen überschüssige Coupons aus der Druckerei und verkaufen sie online weiter. Da kann natürlich auch die Polizei nicht mehr wegschauen. Den Film „Queenpins“ könnt ihr jetzt auf Prime Video anschauen.

Töte mich nicht

Gemeinsam mit ihrem Freund will Mirta mal ein paar Drogen ausprobieren. Das geht aber nicht gut aus und die beiden sterben an einer Überdosis. Doch Mirta wacht im Leichenschauhaus wieder auf und schnell wird Jagd auf sie gemacht. Denn als Untote muss sie ihre Ernährung umstellen – auf lebendiges Fleisch. „Töte mich nicht“ findet ihr bei Netflix.

Lincoln’s Dilemma

Abraham Lincoln ging als der Präsident in die Geschichte ein, der die Sklaverei beendet hat. Doch das hat er natürlich nicht im Alleingang entschieden. An seiner Seite waren verschiedene Menschen, die ihn immer wieder beraten haben. Wer genau die waren und wie sie Lincoln beeinflusst haben, seht ihr in der Dokuserie „Lincoln’s Dilemma“ auf Apple TV+.

