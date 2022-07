Bild: Cast der Serie Queer as Folk | Dia Dipasupil / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Was läuft heute? | Queer as Folk, Stadt als Beute, Ivie wie Ivie

Eine schicksalhafte Nacht

Ein Anschlag verändert in „Queer as Folk“ das Leben einer queeren Clique. Ziemlich chaotische Theaterproben sehen wir in „Stadt als Beute“ und in „Ivie wie Ivie“ setzt sich die Protagonistin zum ersten Mal so richtig mit ihren Wurzeln und ihrer Herkunft auseinander.