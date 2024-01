Was läuft heute? | Queer Eye, Das echte große Krabbeln, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Queer Eye

Die Makeover-Show „Queer Eye“ mit ihren fünf Hosts Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Karamo Brown, Antoni Porowski und Tan France geht bereits in die achte Runde. Innerhalb von sechs Jahren haben die Fab Five mehr als 60 Kandidaten und Kandidatinnen geholfen, eine neue Perspektive auf ihr Leben zu gewinnen. Die achte Staffel von „Queer Eye“ spielt, wie in der letzten Staffel auch, wieder in New Orleans (Louisiana). Diesmal jedoch das letzte Mal mit dem Inneneinrichtungsexperten Bobby Berk. Die neue Staffel „Queer Eye“ der Makeover-Show könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

Das echte große Krabbeln

In der Dokuserie „Das echte große Krabbeln“ von Disney bekommt die artenreichste Tierklasse ordentlich Screentime. Es geht um Insekten — also Bienen, Käfer, Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken, Ameisen, Zikaden und Fliegen. Deren Perspektive nimmt diese Naturdoku ein. Die ist übrigens von dem damaligen Animationsfilm „Das große Krabbeln“ inspiriert. Die sechsteilige Serie „Das echte große Krabbeln“ könnt ihr ab heute auf Disney+ schauen.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Anna ist gerade neun Jahre alt, als sie und ihre Familie 1933 aus Berlin flüchten müssen. Ihr Vater äußerte immer wieder öffentlich Kritik an den Nationalsozialisten und ihre Familie ist jüdisch. Die Geschichte der neunjährigen Anna und ihrer Familie dürfte schon durch einige Schulklassen gegangen sein. Denn der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Judith Kerr, der 1971 unter dem Originaltitel „When Hitler Stole Pink Rabbit“ erschien. Oscar-Preisträgerin Caroline Link führte Regie. Den Familienfilm „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ findet ihr auf Prime Video.

