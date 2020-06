Bild: Queer Eye. Foto: Ryan M. Collerd | Netflix

Was läuft heute? | Queer Eye, El Presidente, Wackersdorf

Auf in die Stadt der brüderlichen Liebe!

Die Fab Five von „Queer Eye“ verschlägt es in die City of Brotherly Love – Philadelphia, Amazon macht den FIFA-Korruptionsskandal zur Serie und in Bayern wird der Aufstand geprobt.