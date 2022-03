Was läuft heute? | Queer Eye Germany, Wrong, This Is Us: Das ist Leben

Queer Eye Germany

„Queer Eye“ ist eine Makeover-Show, die mit dem Ableger „Queer Eye Germany“ jetzt auch nach Deutschland kommt. In der Show versuchen Leni, Aljosha, Ayan, Jan-Henrik und David mit ihrer geballten Lifestyle-Expertise den Teilnehmenden wieder neue Lebensfreude einzuhauchen. In der ersten Staffel helfen sie unter anderem einem Fußballtrainer beim Coming-out und einem alleinerziehenden Familienvater zurück ins Dating-Leben. Ihr könnt „Queer Eye Germany“ jetzt auf Netflix sehen. Ein Interview mit Leni und Aljosha findet ihr übrigens ab dem 7. April 2022 auch in unserem Daily-Kanal im Abo bei Apple Podcasts.

Wrong

In der Mockumentary „Wrong“ wird eine Wohngemeinschaft bei ihrem alltäglichen WG-Wahnsinn begleitet. Eigentlich könnten die Mibewohner und Mitbewohnerinnen sich Besseres vorstellen als ständig von einem Kamerateam begleitet zu werden, aber weil die Produzenten gesehen haben, wie sie eine Leiche verschwinden lassen wollten, mussten sie einen Knebelvertrag unterschreiben. Jetzt hat das Kamerateam die Gelegenheit, die Eskapaden der WG hautnah zu begleiten. Ihr könnt „Wrong“ jetzt auf RTL+ schauen.

This Is Us: Das ist Leben

Die Serie „This is Us: Das ist Leben“ zeigt das Leben der Familie Pearson über mehrere Jahrzehnte hinweg. Die Eltern der Familie, Jack und Rebecca, bekommen Drillinge, von denen aber nur zwei Kinder überleben. Später adoptieren sie noch ein drittes Kind. Die Serie springt zwischen den Jahrzehnten und erzählt, wie Jack und Rebecca sich kennengelernt haben, wie die Kinder aufgewachsen sind und wie ihr Leben nun als Erwachsene läuft. Ihr könnt die Staffeln 1-5 von „This is Us: Das ist das Leben“ jetzt bei Disney+ streamen.

Was läuft heute?

