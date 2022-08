Was läuft heute? | Quo Vadis, Aida?, Blocco 181, Locke & Key

Quo Vadis, Aida?

In dem Film „Quo Vadis, Aida?“ geht es um die ehemalige Englischlehrerin Aida. Im Juli 1995 hilft sie den UN-Blauhelmen bei Übersetzungsarbeiten in der bosnischen Kleinstadt Srebrenica. Als Dolmetscherin bekommt sie die Ereignisse, die zum Massaker von Srebrenica geführt haben, hautnah mit. Ihr könnt „Quo Vadis, Aida?“ jetzt bei MagentaTV sehen.

Blocco 181

In der italienischen Drama-Serie „Blocco 181“ geht es um Bea. Sie ist eine junge Frau mit lateinamerikanischen Wurzeln, die in einem Problemviertel nahe Mailands wohnt. Weil ihre Familie an der Clankriminalität in dem Viertel beteiligt ist, muss sie ihre Beziehung zu Mahdi vor ihrer Verwandtschaft verheimlichen. Denn Mahdis Familie gehört zu einem verfeindeten Clan. Ihr könnt „Blocco 181“ jetzt bei WOW streamen.

Locke & Key – Staffel 3

In der Serie „Locke & Key“ geht es um eine Familie, die nach dem Tod des Vaters in ein mysteriöses Haus zieht. Dort finden die Kinder Schlüssel, die ihnen übernatürliche Kräfte verleihen. Doch die Schlüssel ziehen auch unheimliche Gestalten an, die sich die Kräfte der Schlüssel zu eigen machen wollen. Die dritte und letzte Staffel „Locke & Key“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.