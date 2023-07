Was läuft heute? | Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia, Der Hauptmann, Unbekannt: Die Knochenhöhle

Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia

In „Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia“ geht es um kriminelle Machenschaften im Holzhandel. Obwohl die Rodung von Wäldern für einen signifikanten Anteil der CO₂-Emissionen verantwortlich ist, kann der Handel von Holz nicht immer ganz nachvollzogen werden. In Europa zum Beispiel hat es vergangenes Jahr 120 Millionen Tonnen Holz ohne Herkunftsnachweis gegeben. Der Reporter Johannes Musial folgt der Route des Holzes nach Kambodscha, Rumänien, Frankreich und Österreich, um herauszufinden, wie die Holzmafia die Herkunft der Ware verschleiert. „Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Der Hauptmann

Willi Herold ist ein einfacher Gefreiter in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. In dem Film „Der Hauptmann“ wird er für einen Deserteur gehalten. Um seiner Strafe zu entkommen, flieht er vor seinem Hauptmann. Auf der Flucht entdeckt er die Uniform eines Hauptmanns, die er mitnimmt. Mit der Uniform schlüpft er in eine neue Rolle, die ihm viel Macht verleiht. Schon bald fängt er an, diese Macht auszunutzen. „Der Hauptmann“ gibt es ab heute bei Prime Video zu sehen.

Unbekannt: Die Knochenhöhle

Südafrika ist nicht nur als beliebtes Urlaubsziel, sondern auch als Wiege der Menschheit bekannt. Der Paläoanthropologe Lee Berger hat hier den ältesten Friedhof der Welt entdeckt. Mit seinem Team untersucht er die Knochenreste auf diesem Friedhof, um seine Theorie zu prüfen. Er glaubt, dass unsere affenähnlichen Vorfahren schon komplexe Bestattungsrituale durchgeführt haben. Sollte das stimmen, könnte seine Forschung unser Wissen über die Evolution grundlegend ändern. „Unbekannt: Die Knochenhöhle“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

