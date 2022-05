Was läuft heute? | Rätselhafte Venus, Wild Republic, Wonder Woman 1984

Rätselhafte Venus

Eine kunstvoll gefertigte üppige Frauenstatuette aus der Altsteinzeit wird zum Social-Media-Star: Facebook stufte die “Venus von Willendorf” als Pornografie ein und verbannte sie von der Plattform. Damit kamen auch Fragen über die Umstände ihrer Schöpfung auf. Unter welchen Bedingungen lebte der oder die Künstlerin? Neue Erkenntnisse zeigen, dass die Menschen der Altsteinzeit deutlich moderner lebten, als wir bisher angenommen haben. Die Doku “Rätselhafte Venus” beschäftigt sich mit dieser Zeit. Ihr findet die Doku in der arte-Mediathek.

Wild Republic

Nach einem tragischen Unfall während einer Resozialisierungsmaßnahme flieht eine Gruppe straffälliger Jugendlicher in die Hochalpen. In einer Höhle bauen sie eine neue Gesellschaft auf, die ganz nach eigenen Regeln funktioniert. Aber nicht nur untereinander sorgt dieser Neuanfang für Stress: Die Natur der Alpen hat ihren ganz eigenen Willen und die Jugendlichen sind nicht die Einzigen, die die Höhle für sich haben wollen. Die Drama-Adventure-Serie “Wild Republic” gibt’s in der ARD-Mediathek.

Wonder Woman 1984

Es ist nun eine Weile her, dass Wonder Woman (Gal Gadot) Seite an Seite mit Steve (Chris Pine) im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Im Jahr 1984 lebt Wonder Woman alias Diana in Washington und Steve ist Geschichte. Trotzdem beschützt Wonder Woman weiterhin die Menschheit. Und eines Tages taucht auch Steve überraschend wieder auf. “Wonder Woman 1984” gibt’s auf Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.