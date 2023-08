Was läuft heute? | Ragnarök, The Paradise, End of Watch

Ragnarök

Seit Magne entdeckt hat, dass er die Reinkarnation von Thor ist, hat sich alles in seinem Leben verändert. Er ist plötzlich Teil der göttlichen Welt und wird hineingeworfen in einen blutigen Machtkampf. Der findet jetzt in der finalen Staffel von „Ragnarök“ seinen Höhepunkt. Jetzt heißt es: Götter gegen Riesen. Alle neuen Folgen findet ihr ab heute auf Netflix.

The Paradise

Mitten in einer englischen Kleinstadt wartet 1870 das berühmte Kaufhaus „The Paradise“ auf seine Besucherinnen und Besucher. Seit die junge Verkäuferin Denise dort angefangen hat zu arbeiten, gab es so einige Dramen. Aber jetzt ist sie endlich mit ihrer großen Liebe John Moray zusammen. Der hat dafür sogar seine Hochzeit mit der Erbin des Kaufhauses platzen lassen. Das hat natürlich für alle Beteiligten Konsequenzen. Die zweite Staffel „The Paradise“ könnt ihr in der arte-Mediathek anschauen.

End of Watch

Die Polizisten Mike und Brian sind ein unschlagbares Team auf den Straßen von Los Angeles. Doch bei einem ihrer Einsätze legen sie sich mit einer brutalen mexikanischen Drogengang an, die jetzt auf Rache schwört. Den Actionthriller „End of Watch“ mit Jake Gyllenhaal und Michael Peña könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.