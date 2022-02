Bild: Raising Dion | Netflix © 2021

Was läuft heute? | Raising Dion, Rottet die Bestien aus!, A Discovery of Witches

Ein kleiner Junge mit großen Kräften

Auch in der zweiten Staffel von „Raising Dion“ muss sich ein kleiner Junge mit Superkräften so einigen Herausforderungen stellen. Arte feiert Geburtstag und beschenkt uns dafür unter anderem mit der Dokuserie „Rottet die Bestien aus!“. Und in „A Discovery of Witches“ tauchen wir ganz tief in die Welt der Vampire, Hexen und Dämonen ein.