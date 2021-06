Was läuft heute? | Raya und der letzte Drache, I’ll be gone in the dark, Oasis: Supersonic

Raya und der letzte Drache

Vor 500 Jahren haben sich im fernen Land Kumandra die Drachen geopfert, um die Menschen vor einer dunklen Bedrohung zu retten. Nun ist die Bedrohung zurück und die Menschen in Kumandra heillos zerstritten. Um wieder für Einheit und Frieden zu sorgen, macht sich die tapfere Kriegerin Raya auf die Suche nach dem letzten verbliebenen Drachen! „Raya und der letzte Drache“ ist von den gleichen Machern wie „Frozen“ und „Vaiana“. Sehen könnt ihr den Film jetzt bei Disney +.

I’ll be gone in the dark

In den 1970er und 80er Jahren wird Kalifornien von einem Mörder terrorisiert. Der Täter wird nie gefasst, also macht sich Autorin Michelle McNamara 30 Jahre später auf die Spurensuche und veröffentlicht einen umfassenden Crime-Blog. Die Recherchen bringen sie derart an den Rand der Belastungsgrenze, dass sie 2016 medikamentenabhängig an einer Überdosis stirbt. Ihr Mann und King-Of-Queens Star Patton Oswald macht sich daran, das Werk seiner verstorbenen Frau zu beenden. Die Doku „I’ll be gone in the dark“ macht sich nicht nur auf die Suche nach dem „Golden State Killer“, sondern rekonstruiert auch die besessene Suche Michelle McNamaras nach der Wahrheit. Die Doku-Serie „I’ll be gone in the dark“ gibts jetzt bei Sky Ticket.

Oasis: Supersonic

Sie waren eine der legendärsten Bands der 90er und 00er Jahre. Legendär wegen ihrer Musik, aber auch wegen des ewigen Streits der Frontmänner und Brüder Liam und Noel Gallagher. Die Musik-Doku „Oasis: Supersonic“ zeigt die komplette Geschichte der Britpop-Helden in der Arte-Mediathek – samt geworfenen Tampourines und rauen Mengen Drogen. Da empfehlen wir zur Doku lieber Gin Tonic.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.