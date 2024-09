Rechtes Paradies? Deutsche in Ungarn

Die Dokumentation „Rechtes Paradies? Deutsche in Ungarn“ begleitet die Familie Rebs. Sie haben sich dazu entschieden, nach Ungarn auszuwandern, weil ihnen die politische Lage in Deutschland nicht mehr gefällt. Es gebe ihnen zu viele Migranten und zu viel „Wokeness“. Jetzt wohnen sie in Ungarn und sind selbst Ausländer. Haben sie hier wirklich ein besseres Leben? Das versucht ARD-Korrespondentin Anna Tillack herauszufinden. „Rechtes Paradies? Deutsche in Ungarn“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Gaza mon amour

Der 60-jährige Junggeselle Issa führt ein ruhiges Leben. Er arbeitet als Fischer im Hafen von Gaza und verliebt sich in die Witwe Siham. Viel mehr als eine Schwärmerei ist es allerdings nicht, weil er sich nicht traut, seine Liebe zu gestehen. Wird er sich doch noch überwinden? Wenn ihr das herausfinden wollt, könnt ihr „Gaza mon amour“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Tulsa King — Staffel 2

Sylvester Stallone spielt in der Serie „Tulsa King“ den Mafioso Dwight Manfredi. Nach 25 Jahren im Knast muss er sich ein neues Imperium in der Stadt Tulsa aufbauen. Es gibt aber auch andere Kriminelle und mächtige Menschen, die mit ihm in Konkurrenz stehen. Die zweite Staffel „Tulsa King“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ sehen.

