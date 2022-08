Bild: Dreizehn Leben, mit Colin Farrell, und Joel Edgerton und Viggo Mortensen (v.l.) | Vince Valitutti / Metro Goldwyn Mayer Pictures

Was läuft heute? | Reclaim, Dreizehn Leben, Gentleman Jack

„Sie sind alle am Leben“

Miss Yeh nimmt im taiwanesischen Drama „Reclaim“ ihr Leben selbst in die Hand. „Dreizehn Leben“ ist die Verfilmung der Rettungsaktion nach einer Höhlenüberschwemmung in Thailand. Und in „Gentleman Jack“ geht’s um die selbstbewusste Anne Lister.