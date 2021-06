Was läuft heute? | Red Cliff, Meryl Streep: Die unverstellte Göttin, 13 Fragen

Red Cliff

Im Jahr 208 nach Christus gibt es nicht ein China, sondern gleich drei. Ein Reich im Westen, eines im Süden und eines im Norden. Um das Land zu einen, überzeugt Premierminister Cao Cao den wankelmütigen Kaiser im Norden die anderen Reiche zu überfallen. Dies führt schließlich zur entscheidenen Schlacht am roten Felsen. Das Schlachtenepos „Red Cliff“ seht ihr jetzt bei Amazon Prime Video.

Meryl Streep: Die unverstellte Göttin

Sie ist die Grand Dame Hollywoods und nach über 50 Jahren Karriere immer noch einer der großen Sterne am Schauspiel-Himmel – Meryl Streep! Dabei ist sie überraschend zurückhaltend, scheut aber auch nicht davor, sich mit Politikern anzulegen. So bezeichnete Donald Trump sie als eine der überschätztesten Schauspielerinnen, nachdem Meryl Streep sich klar gegen seine Politik ausgesprochen hatte. Arte widmet ihr nun ein Portrait in „Meryl Streep: Die unverstellte Göttin“.

13 Fragen

Das ZDF versucht die zerstrittenen Filterblasen und die angeblich gespaltene Gesellschaft wieder zusammenzuführen, indem es den Konflikt auch mal offen zulässt. In „13 Fragen“ werden sich gegenüberstehende Positionen befragt und geschaut, ob sich die Kontrahenten doch vielleicht in der Mitte treffen können. Sehen könnt ihr die zweite Staffel „13 Fragen“ crossmedial auf YouTube, in der ZDF-Mediathek oder jeden Sonntag im TV auf ZDFneo.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.