Was läuft heute? | Red Sparrow, Lights Out, Burden of Truth

Red Sparrow

Dominika Egorova war auf dem besten Weg, eine Primaballerina am Bolschoi-Theater zu werden. Doch dann verletzt sie sich und findet sich plötzlich in einer Akademie wieder, die russische Profi-Spione ausbildet. Als Lockvogel soll sie einen CIA-Agenten dazu bringen, einen Maulwurf zu verraten. Aber so langsam ist sie sich auch nicht mehr sicher, ob sie tatsächlich auf der guten Seite steht. „Red Sparrow“ könnt ihr heute um 22.15Uhr im ZDF anschauen.

Lights Out

Angst vor der Dunkelheit kennen so einige. Auch Rebecca begleitet diese Angst seit ihrer Kindheit. Immer, wenn sie das Licht ausschaltet, taucht eine Frauengestalt auf. Und die sucht inzwischen auch ihren Halbbruder heim. Rebecca sucht nach Antworten und stößt auf einige gruselige Geheimnisse. „Lights Out“ findet ihr jetzt auf Amazon Prime Video.

Burden of Truth

Anwältin Joanna Chang ist inzwischen Mutter und sehnt sich nach ein bisschen Ruhe im Leben. Doch dann will ein Großunternehmen in ihrer Heimatstadt eine Mine eröffnen. Und das kann sie so nicht geschehen lassen. Die vierte Staffel „Burden of Truth“ könnt ihr ab heute mit eurem Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

