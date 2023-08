Was läuft heute? | Reichsbürger — Innenansichten einer extremistischen Bewegung, Hangman: The Killing Game, Mach kein Murks!

Reichsbürger — Innenansichten einer extremistischen Bewegung

In der Reichsbürger-Bewegung gibt es viele Ideen, wie man Deutschland besser machen könnte. Zum Beispiel, indem man einfach selbst ein Königreich ausruft und dort eigene Regeln fürs Zusammenleben aufstellt. Wie diese dann genau aussehen sollen und welche weiteren Alternativen zur Demokratie in den Köpfen schwirren, könnt ihr euch in der Doku „Reichsbürger — Innenansichten einer extremistischen Bewegung“ anhören. Ihr findet die Doku ab heute in der arte-Mediathek.

Hangman: The Killing Game

Das Spiel „Galgenmännchen“ kennt eigentlich jedes Kind. Im Thriller „Hangman: The Killing Game“ kennt dieses Spiel leider auch ein Serienmörder, der seine Taten anhand des Spiels plant. Und um diesen aufzuhalten, muss sogar Ex-Polizist Ray (gespielt von Al Pacino) wieder in den Dienst zurückgeholt werden. Ob er und sein neues Team den Killer schnell zu fassen kriegen, könnt ihr in „Hangman: The Killing Game“ ab heute bei Prime Video sehen.

Mach kein Murks!

Wer kennt es nicht: Im Tutorial auf YouTube sah die handwerkliche Aktion noch ganz einfach aus — und zu Hause kommt einem die halbe Wand entgegen. Da muss Hilfe her, und zwar von Profis. Genau darum geht es in der Reportage-Reihe „Mach kein Murks!“. Leute haben Murks gemacht und Profis müssen kommen und die Sache wieder geradebiegen. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Sechs neue Folgen von „Mach kein Murks!“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

