Was läuft heute? | Resident Evil, The Lazarus Project, Macht auf Zeit

Auf sich allein gestellt

In „Resident Evil“ muss eine Frau nach einer Zombie-Apokalypse jeden Tag ums Überleben kämpfen. In „The Lazarus Project“ ist ein Mann in einer Zeitschleife gefangen und in „Macht auf Zeit“ können wir junge Politiker und Politikerinnen in ihrem Arbeitsalltag begleiten.