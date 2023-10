Was läuft heute? | Résistance – Widerstand, Hidden Agenda, The Walking Dead: Dead City

Résistance — Widerstand

Als die Nazis in Frankreich einmarschieren, schließt sich der Künstler Marcel Marceau dem Widerstand an und rettet vor allem jüdischen Kindern das Leben. Seine Geheimwaffe ist dabei die Kunst und sein Talent als Pantomime. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten. Jesse Eisenberg spielt Marceau, mit dabei sind außerdem Clémence Poésy, Ed Harris, Matthias Schweighöfer und Bella Ramsey. Das Drama „Résistance — Widerstand“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Hidden Agenda II

Wirtschaftsanwältin Emily Jansson sucht einen neuen Job und eine neue Wohnung. Bei Ersterem könnte ihr neuer Freund und Ex-Verbrecher Teddy helfen. Der besitzt nämlich das Grundstück, auf dem der reiche Unternehmer Paul eine neue Fabrik bauen will. Also bietet Emily Paul ihre juristische Hilfe an. Doch mit der Zeit merkt sie, dass Teddy vielleicht doch nicht so sehr an legalen Geschäften interessiert ist, wie er gesagt hat. Die sechs neuen Folgen „Hidden Agenda“ sind jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar.

The Walking Dead: Dead City

Die Erfolgs-Zombie-Serie „The Walking Dead“ ging 2022 mit Staffel 11 zu Ende. Doch Fans bekommen weiter Neues aus der apokalyptischen Serienwelt. Mit „Dead City“ gibt es das mittlerweile vierte Spin-off jetzt bei MagentaTV. Darin müssen sich Maggie und Negan zusammen tun um gemeinsam im vom Zombies wimmelnden New York nach Maggies Sohn zu suchen. Das Spin-off hat sechs Episoden, die ihr jetzt streamen könnt.

