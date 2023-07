Was läuft heute? | Respect, November, Der Fall Lucie Blackman

Respect

Schon in ganz jungen Jahren war dem Umfeld von Aretha Franklin klar: Mit dieser Stimme wird sie weit kommen. In Kombination mit ihrem Einsatz für die Bürgerrechtsbewegung überzeugte Aretha die Leute nach und nach von sich und von ihrer Musik. Doch der Erfolg auf der Bühne hatte auch eine Menge Schattenseiten. Jennifer Hudson verkörpert die „Queen of Soul“ im Film über ihr Leben, benannt nach einem ihrer größten Hits. Das Drama „Respect“ könnt ihr jetzt auf Prime Video anschauen.

November

Am 13. November 2015 wurden in Paris eine Reihe von Anschlägen verübt und über hundert Menschen sterben. Der Thriller „November“ basiert auf den wahren Begebenheiten und erzählt fiktionalisiert die Geschichte von Fred, der mit einer geheimen Anti-Terror-Einheit nun alles daran setzt, die Täter zu finden. Dabei steht er unter enormem Druck und muss einen kühlen Kopf bewahren. Den Thriller „November“ findet ihr bei Wow.

Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman

Am 1. Juli 2000 verschwindet die 21-jährige Britin Lucie Blackman spurlos. Sie ist zu dem Zeitpunkt erst seit wenigen Wochen in Tokio und arbeitet als Hostess in einer Bar. Doch von einem ihrer Dates kehrt sie nie wieder zurück. Die True-Crime-Doku „Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman“ erzählt den Fall nach. Ihr könnt sie ab heute bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.