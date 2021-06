Was läuft heute? | Rick and Morty, Luca, Gift auf dem Teller

Rick and Morty

Endlich geht es wieder auf absurde Reisen durch den Weltraum und Paralleldimensionen. „Rick and Morty“ sind zurück! In der mittlerweile fünften Staffel gehen der soziopathische Wissenschaftler Rick und sein Enkel Morty wieder auf groteske Abenteuer, voller popkultureller Anspielungen – etwa auf die Power Ranger oder Hellraiser! Auf TNT Comedy und Sky könnt ihr die neuesten Folgen der Animationsserie „Rick and Morty“ jetzt parallel zur US-Veröffentlichung sehen.

Luca

Vespas, Pasta und Dolce Vita! Natürlich hat man auch als Meereswesen Lust auf den italienischen Lifestyle der Riviera. Also verwandeln sich Luca und Alberto kurzerhand in menschliche Jungs, um an der Küste ein wenig Urlaubsflair zu schnuppern. Doch Vorsicht! Kommen sie mit Wasser in Berührung, zeigen sie ihr wahres Aussehen und Meereskreaturen landen in dem kleinen Küstendorf in der Pfanne. „Luca“ ist der neueste Animationsfilm aus dem Hause Disney Pixar und startet jetzt auf der eigenen Plattform Disney+.

Gift auf dem Teller

Lebensmittelskandale sind wahrscheinlich so alt, wie die Nahrungsmittelzubereitung selber. Und genauso lange kämpfen Menschen darum, dass in unser Essen keine Konservierungsstoffe, Chemikalien und andere Sachen landen, die da überhaupt nicht hingehören. Die Doku „Gift auf dem Teller“ zeigt dazu jetzt in der Arte Mediathek die Geschichte der Lebensmittelkontrollen.

Was läuft heute?

