Was läuft heute? | Riverdale, Ruhe! Hier stirbt Lothar, South Park

Riverdale

Selbst in Riverdale wurden die Schüler wegen der Corona-Pandemie um ihren Abschlussball gebracht. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel „Riverdale“ mussten letztes Jahr vorzeitig beendet werden. Was noch aus der letzten Staffel fehlt, wird jetzt in Staffel 5 nachgeholt: Archie, Jughead, Betty und Veronica feiern ihren Abschlussball. Finden sie auch heraus, wer ihnen die mysteriösen Videokassetten schickt, bevor es innerhalb der Staffel einen großen Zeitsprung gibt und sich alle als junge Erwachsene in Riverdale wiedersehen? Findet’s raus auf Netflix.

Ruhe! Hier stirbt Lothar

Misanthrop Lothar hat sich selbst eine tödliche Krankheit diagnostiziert. Den Tod vor Augen verkauft er all sein Hab und Gut und gibt sogar den Hund ins Tierheim. Doch dann stellt sich heraus, dass die vermeintlich tödliche Krankheit absolut harmlos ist. Die Tragikkomödie „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ gibt’s schon vor der TV-Ausstrahlung in der ARD Mediathek.

South Park

Eigentlich sollte nach 23 Jahren langsam die Luft raus sein, aber mit der aktuellen Staffel haben es die „South Park“-Macher wieder mal geschafft einen Skandal zu provozieren. Aufgrund einer kritischen Episode wurde die komplette Serie in China verboten und in Hongkong wurde das öffenliche Ausstrahlen von „South Park“ sogar Teil der Proteste. Aber keine Sorge. Auf Amazon Prime Video könnt ihr die 23. Staffel von „South Park“ ohne Probleme sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.