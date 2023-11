Was läuft heute? | Robbie Williams, The Buccaneers, Santa Claus: Die Serie

Robbie Williams

Robbie Williams blickt in der nach ihm benannten Doku-Serie auf seine Karriere zurück. Eine Karriere, die geprägt ist von Höhen und Tiefen. Mit gerade einmal 16 Jahren tritt er der Boy-Group Take That bei und wird schlagartig weltberühmt. Nach der Auflösung von Take That wird Robbie Williams auch als Solokünstler erfolgreich. Doch der Erfolg geht mit psychischen Problemen und Drogenkonsum einher. In persönlichen Interviews teilt der Popstar jetzt seine Gedanken. Begleitet wird das Ganze von bisher unveröffentlichten Archivaufnahmen. Die Doku-Serie „Robbie Williams“ gibt’s jetzt bei Netflix.

The Buccaneers

Wer zum ersten Mal die neue Serie „The Buccaneers“ sieht, wird wahrscheinlich sofort an die erfolgreiche Netflix-Serie „Bridgerton“ denken. Die Serie spielt im London der 1870er-Jahre. Eine Gruppe von wohlhabenden amerikanischen Frauen kommt in die Stadt und mischt den englischen Adel auf. Die Frauen aus den Staaten können mit den altbackenen Traditionen nichts anfangen und werden dementsprechend von dem Londoner Adel ausgeschlossen. Das macht es umso schwieriger für sie, einen britischen Ehemann mit Adelstitel zu finden. Die erste Staffel „The Buccaneers“ könnt ihr jetzt auf Apple TV+ streamen.

Santa Claus: Die Serie — Staffel 2

In der ersten Staffel „Santa Claus: Die Serie“ versucht der Weihnachtsmann, der mit bürgerlichem Namen Scott Calvin heißt, vergeblich, einen Nachfolger zu finden. In der zweiten Staffel packt er deshalb Plan B aus. Sein Sohn Cal soll ihm als Weihnachtsmann folgen. Bevor Cal das Familienunternehmen übernehmen kann, muss Scott ihn allerdings erst einmal ausbilden. Die zweite Staffel „Santa Claus: Die Serie“ gibt es jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

