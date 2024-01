Was läuft heute? | Robots, Drag Kings – Auf der Bühne Mann, Dr. Slump

Robots

Roboter können ja schon so einiges für uns übernehmen — aber lange noch nicht alles. In der Kömodie „Robots“ müssen die beiden Heartbreaker Charles (Jack Whitehall) und Elaine (Shailene Woodley) mit ansehen, wie ihre beiden Roboterdoubles unerwartet etwas sehr Menschliches tun. Und das sollten die Maschinen bitte schleunigst wieder sein lassen. Ihr findet „Robots“ ab sofort bei WOW.

Drag Kings — Auf der Bühne Mann



Drag Queens wie Olivia Jones oder auch Conchita Wurst sind in Deutschland richtig berühmt. Anders sieht das (noch) mit vielen Drag Kings aus. Das sind meistens weiblich gelesene Personen, die auf der Bühne als Männer aufreten und so — genauso wie Drag Queens — mit Geschlechterrollen spielen. Die Doku „Drag Kings — Auf der Bühne Mann“ nimmt euch mit in die Drag King-Szene. Ihr könnt die Doku ab sofort in der ZDF-Mediathek streamen.

Doctor Slump

In der koreanischen Rom-Com-Serie „Doctor Slump“ treffen zwei ehemalige Rivalen aufeinander: Nam Ha-neul und Yeo Jeong-woo hatten beide in der Schule nur Bestnoten und waren gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Ein paar Jahre später und nach dem ersten Karriereknick in der Medizin sieht das allerdings ganz anders aus. „Doctor Slump“ könnt ihr ab sofort bei Netflix sehen.

