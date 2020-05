Was läuft heute? | Rocco Schiavone, Mile 22, The Wrong Missy

Rocco Schiavone

Der italienische Kommissar Rocco Schiavone wird von Rom in das Aostatal versetzt – die kleinste italienische Provinz. Seine Fälle löst er auf eigene Art, manchmal übertritt er dafür auch die Grenze des Gesetzes. Die Serie ist in Italien ein Erfolg und die dritte Staffel ist ab heute auf MagentaTV in Deutschland zu sehen.

Mile 22

James Silva, gespielt von Mark Wahlberg, muss mit seinem Team einen Informanten beschützen, der Informationen über nukleares Material hat. Die titelgebenden 22 Meilen sind die Strecke bis zum sicheren Flugzeug. Es entspinnt sich ein Konflikt zwischen russischen und US-amerikanischen Agenten. Fun-Fact: Bei den Dreharbeiten in Kolumbien ist der kolumbianische Präsident am Set aufgetaucht, hat sich aber nicht überreden lassen, bei einer Action-Szene mitzumachen – schade. Ab jetzt auf Amazon Prime Video.

The Wrong Missy

Tim Morris lernt seine Traumfrau kennen und lädt sie zu einem zweiten Date auf Hawaii ein. Sie hat nur unglücklicherweise den gleichen Namen wie eine Frau, mit der er mal auf einem Blind Date war. Und diese falsche Missy sitzt dann auch mit ihm im Flieger. Die Komödie von Tyler Spindel gibt es ab heute auf Netflix.

Was läuft heute

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.