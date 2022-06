Was läuft heute? | Rock am Ring – Back to Life, Thin Blue Line, Ghislaine Maxwell – Partner in Crime

Rock am Ring – Back to Life

Zwei Jahre hintereinander musste Deutschlands bekanntestes Festival ausfallen. An diesem Wochenende wird es auf dem Nürburgring wieder richtig laut – mit Bands wie Green Day, The Offspring, Sportfreunde Stiller und vielen mehr. Die Doku-Reihe “Rock am Ring – Back to Life” begleitet Veranstalter, Fans, Künstler und Künstlerinnen vor und hinter den Kulissen. Über allem steht die Frage: Ist Rock am Ring noch wie vor Corona oder hat sich dadurch alles verändert? Die ersten zwei Teile der insgesamt drei Episoden könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Thin Blue Line (Staffel 1)

Der Alltag bei der Polizei ist nicht immer leicht: Gewalt, Drogen, Beleidigungen. In der fiktiven schwedischen Serie werden vier Polizisten und Polizistinnen begleitet. Sie alle arbeiten auf den Straßen der schwedischen Stadt Malmö. Alle versuchen auf unterschiedliche Weise mit ihren Erlebnissen umzugehen und diese so gut es geht von ihrem Privatleben zu trennen. Die zehn Folgen der Dramaserie „Thin Blue Line“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Ghislaine Maxwell – Partner in Crime

Geschäftsfrau Ghislaine Maxwell wächst in privilegierten Verhältnissen auf. Als sie auf den Banker Jeffrey Epstein trifft, lässt sie sich auf perfide Geschäfte ein. Die dreiteilige True-Crime-Doku beleuchtet das Verhältnis der beiden und die Rolle Maxwells in einem Zuhälter-Ring. Opfer werfen ihr vor, sie gezielt zum Sex rekrutiert zu haben. „Ghislaine Maxwell – Partner in Crime“ ist jetzt bei Sky Ticket verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.