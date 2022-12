Was läuft heute? | Rogue Trader, Wunderschön, Alice Schwarzer

Rogue Trader

Tom Walker arbeitet sich in einer Bank vom Backoffice zum Trader hoch und bekommt prompt auch eines der größten und komplexesten Portfolios zugeteilt. Er ist ziemlich gut in seinem Job, doch das bringt auch Druck mit sich. Um noch erfolgreicher zu sein, muss er sich einen neues System überlegen — aber das ist nicht ganz legal. „Rogue Trader“ findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek.

Wunderschön

Die junge Mutter Sonja erkennt nach ihren Schwangerschaften ihren Körper nicht wieder und gerät darüber in eine Lebenskrise. Auch die Teenagerin Julie ist unzufrieden mit ihrem Körper, denn der passt der Model-Agentur so gar nicht. Nur Vicky steht für sich und ihren Körper ein, hat aber ihre eigenen Beziehungsprobleme zu lösen. Den Film „Wunderschön“ könnt ihr jetzt bei Wow anschauen.

Alice Schwarzer — Sie kam und blieb

Alice Schwarzer polarisiert und das schon seit den 70ern. Sie spricht immer wieder gesellschaftliche Themen an und steht wie keine andere Frau in Deutschland für Feminismus. Dafür wird sie entweder geliebt oder gehasst und ist sich dessen auch sehr wohl bewusst. Wie sie damit umgeht und was sie selbst über ihr bisheriges Lebenswerk denkt, erfahrt ihr ab heute in der Doku „Alice Schwarzer — Sie kam und blieb“ in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.