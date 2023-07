Was läuft heute? | RoleModels: Giulia Gwinn, Rogue Agent, Somebody Somewhere

RoleModels: Giulia Gwinn

Bei der Frauenfußball-EM in England zählte Giulia Gwinn zu den Stammspielerinnen. Bei der kommenden WM in Australien und Neuseeland wird sie allerdings nicht dabei sein, denn Ende 2022 hat sie sich im Training am Knie verletzt. Es war ihr 2. Kreuzbandriss. Mittlerweile trainiert sie wieder mit dem FC Bayern München. In einer neuen Folge „RoleModels“ erzählt Giulia Gwinn von den bisherigen Rückschlägen, aber auch von Erfolgen in ihrer Karriere und der Unterstützung durch ihre Eltern. „RoleModels: Giulia Gwinn“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Rogue Agent

Robert Freegard erzählt Frauen, dass er Geheimagent beim MI5 wäre. In Wahrheit ist er aber ein Betrüger, der die Frauen manipuliert und entführt. Auch die Anwältin Alice Archer fällt auf ihn herein, doch sie wird misstrauisch und fängt an, gegen ihn zu ermitteln. James Norton und Gemma Arterton spielen die Hauptrollen in diesem Thriller, der auf wahren Begebenheiten beruht. Streamen könnt ihr „Rogue Agent“ jetzt bei MagentaTV.

Somebody Somewhere — Staffel 2

Als Sam plötzlich ihre Schwester verliert, bricht für sie eine Welt zusammen. Mit Mitte 40 hat sie das Gefühl, sie steht vor dem nichts und ihr alter Schulfreund Joel versucht, ihr zu helfen. In der zweiten Staffel sieht es so aus, als ob sie ihr Leben wieder im Griff hat und sie fängt wieder an, Gesangsstunden zu nehmen. Die neuen Folgen „Somebody Somewhere“ mit Bridget Everett findet ihr jetzt bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.