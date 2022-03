Was läuft heute? | Rot, Der junge Inspektor Morse, Live after Death with Tyler Henry

Rot

In dem neuen Disney-Pixar Film „Rot“ geht es um die 13-jährige Mei Lee. Sie ist eigentlich eine selbstbewusste Teenagerin voller Lebensfreude. Als sie sich eines Tages in einen Roten Panda verwandelt steht ihr Leben auf einmal auf dem Kopf und sie muss lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Ihr könnt „Rot“ jetzt auf Disney+ sehen.

Der junge Inspektor Morse

„Der junge Inspektor Morse“ ist eine Krimi-Serie aus Großbritannien. Es geht um den Inspektor Endeavour Morse, der schnell auf der Karriereleiter hochklettert, weil er seine Fälle auf eine sehr unkonventionelle, aber effektive Weise klärt. Die Figur des Endeavour Morse und die Serie basiert auf einer Vorlage des Schriftstellers Colin Dexter. Ihr könnt jetzt die achte Staffel von „Der junge Inspektor Morse“ in der ZDF-Mediathek sehen.

Live after Death with Tyler Henry

Tyler Henry ist in Hollywood ein altbekannter Name. Dort war er jahrelang das gefragteste Medium. Mit seinen Fähigkeiten hat er anderen Menschen dabei geholfen, besser mit dem Tod von geliebten Menschen umzugehen. In der Serie „Live after Death with Tyler Henry“ nutzt er seine Fähigkeiten, um seiner eigenen Familie dabei zu helfen, mehr über die Familiengeschichte zu erfahren. Ihr könnt „Live after Death with Tyler Henry“ jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.