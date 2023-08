Was läuft heute? | Rot, Weiß und Königlich Blau, Heart of Stone, Bad Behaviour

Rot, Weiß und Königlich Blau

In „Rot, Weiß und Königlich Blau“ sind der Sohn der US-Präsidentin und der britische Thronfolger Erzfeinde. Um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern, müssen sie den Medien allerdings eine Freundschaft vorspielen. Deswegen verbringen die beiden immer mehr Zeit miteinander und stellen fest, dass sie sich nicht hassen, sondern lieben. Die RomCom „Rot, Weiß und Königlich Blau“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Heart of Stone

Gal Gadot spielt in „Heart of Stone“ die Doppelagentin Rachel Stone, die für den britischen MI6 und für den internationalen Geheimdienst „Die Charta“ arbeitet. Kürzlich wurde der Organisation ein wertvoller Gegenstand gestohlen: die künstliche Intelligenz „Das Herz“. Mit ihr kann man Börsenkurse manipulieren und das gesellschaftliche Leben ins Chaos stürzen. Zusammen mit ihrem Kollegen Jack, der von Matthias Schweighöfer gespielt wird, versucht sie alles, um das Herz wieder in den Besitz der Charta zu überführen. „Heart of Stone“ gibts jetzt bei Netflix zu sehen.

Bad Behaviour

In „Bad Behaviour“ treffen sich die ehemaligen Mitschülerinnen Alice und Joanna zufällig wieder. Das Treffen lässt jedoch alte Traumata wieder ans Licht kommen. Beide wurden damals an ihrem Mädcheninternat von ihrer Mitschülerin Portia grausam gemobbt. Joanna hat sich trotz ihrer Grausamkeit zu Portia hingezogen gefühlt und für ihre Anerkennung Grenzen überschritten. Als auch Portia wieder in ihrem Leben erscheint, fällt sie wieder in alte, toxische Muster zurück. „Bad Behaviour“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.