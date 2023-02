Was läuft heute? | RUKLA – Momentan keine Feindsicht, Hungern für Gold, The Reluctant Traveler

RUKLA — Momentan keine Feindsicht

In dem litauischen Ort Rukla gibt es einen NATO-Stützpunkt, wo sich seit Beginn des Kriegs in der Ukraine einiges geändert hat. Bis vor einem Jahr waren die Soldaten und Soldatinnen dort mehr mit dem Kampf gegen Cyberkriminalität beschäftigt. Ein Filmteam war bereits sechs Monate vor Kriegsbeginn in Rukla und hat dort unter anderem mit einer Soldatin und der Bürgermeisterin gesprochen, die ihre Familie schon damals an der Waffe trainiert hat. „RUKLA — Momentan keine Feindsicht“ läuft heute um 23:50 Uhr im ZDF und ist schon vorab in der ZDF-Mediathek.

Hungern für Gold

Die Körper von Profi-Athleten und -Athletinnen stehen unter besonderer Beobachtung. Je nach Sportart gibt es bestimmte Vorstellungen, wie sie auszusehen haben. Diese ästhetischen Vorstellungen, der Erfolgsdruck und oft auch der eigene Anspruch an die Leistung kann bei Athletinnen und Athleten Essstörungen verursachen. Die ehemalige Turnerin Kim Bui und die ehemalige Biathletin Miriam Neureuther wollen mit der Doku „Hungern für Gold“ für dieses Thema sensibilisieren. „Hungern für Gold“ findet ihr jetzt online first in der ARD-Mediathek.

The Reluctant Traveler

In unzähligen Reisedokus nehmen uns Reporter und Reporterinnen mit an wunderschöne Orte und sind begeistert von ihren Erfahrungen. Ein bisschen anders ist es bei Schauspieler und Comedian Eugene Levy. Eigentlich bleibt er lieber zuhause. Doch für „The Reluctant Traveler“ (deutsch: Urlaub wider Willen) wird er zum widerwilligen Reise-Reporter und findet heraus, wie schön die Welt um ihn herum sein kann. „The Reluctant Traveler“ gibt’s bei Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.