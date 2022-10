Bild: Run mit Kiera Allen in der Hauptrolle | Rachel Murray / AFP

Was läuft heute? | Run, Judas and the Black Messiah, Letzte Beute

Gefährliche Vertrautheit

In dem Thriller „Run“ mit Sarah Paulson geht es um eine gefährliche Mutter-Tochter-Beziehung, in dem Polit-Thriller „Judas and the Black Messiah“ um die Black Panther Party und in „Letzte Beute“ soll ein Team ein Museum ausrauben.