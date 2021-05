Bild: Die vier besten Freundinnen aus Run the World | Starz

Was läuft heute? | Run the World, Out of Play – Der Weg zurück, Das Piano

Freundschaft, Sport und Liebesdrama

„Run the World“ zeigt vier Schwarze beste Freundinnen, die sich bedingungslos supporten und am liebsten die ganze Welt regieren würden. Im Film „Out of Play“ findet der alkoholsüchtige Jack seinen Weg zurück in die Welt des Basketballs und Adas Liebe zu ihrem Klavier ist im Film „Das Piano“ im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos.