Was läuft heute? | Salam – Rest in Peace, A League Of Their Own, Day Shift

Salam – Rest in Peace

In der belgischen Serie „Salam – Rest in Peace“ geht es um den jungen Ishmael. Sein Vater betreibt ein Bestattungsunternehmen, dass sich darauf spezialisiert hat, Tote nach Marokko zu bringen, um sie dort auf Heiliger Erde zu Grabe zu tragen. Nachdem Ishmael die Hälfte des Bestattungsunternehmens übertragen bekommt, will er das Konzept ändern. Er will die Heilige Erde nach Belgien importieren, damit Bestattungen auch dort stattfinden können. Das neue Konzept stößt allerdings auf Gegenwind in der Community und in der Familie. „Salam – Rest in Peace“ könnt ihr jetzt bei in der ZDF-Mediathek schauen.

A League Of Their Own

Die Serie „A League Of Their Own“ spielt 1943 in den USA. Weil die meisten Männer für den Krieg eingezogen wurden, gibt es zu wenig Baseball-Spieler. Um den Sport am Leben zu halten, wird zum ersten Mal eine Frauen-Liga zusammengestellt. Die junge Hausfrau Carson Shaw reist zu den Tryouts, um Teil eines der ersten Frauen-Baseball-Teams zu werden. Sie und die anderen Spielerinnen müssen sich aber erst Respekt erkämpfen. Ihr könnt die erste Staffel von „A League Of Their Own“ jetzt bei Prime Video schauen.

Day Shift

In dem Film „Day Shift“ spielt Jamie Foxx einen fürsorglichen Familienvater, der seiner Tochter ein gutes Leben ermöglichen will. Er gibt vor als Poolreiniger Geld für die Familie nachhause zu bringen. Tatsächlich arbeitet er aber in einer geheimen Organisation. Zusammen mit seinem neuen Kollegen, der von Dave Franco gespielt wird, geht er regelmäßig auf Vampirjagd. Ihr könnt „Day Shift“ jetzt auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

