Was läuft heute? | Sam – Ein Sachse, Candyman, Working Moms

Sam — Ein Sachse

Die Serie erzählt die Geschichte von Samuel Meffire. Als Sohn eines kamerunischen Vaters und einer deutschen Mutter wächst er in der DDR auf und wird der erste Schwarze Polizist in Ostdeutschland. Und Anfang der 90er-Jahre auch zum Gesicht einer Kampagne gegen Rassismus. Die Serie befasst sich nicht nur mit seinem Wandel vom Gesetzeshüter zum Verbrecher, sondern auch mit seinem Leben als Schwarzer Mann in Deutschland. Die Serie „Sam — Ein Sachse“ könnt ihr ab heute auf Disney+ streamen.

Candyman

In dem Remake/Sequel zum Horrorfilm-Klassiker „Candyman’s Fluch“ von 1992 geht es um den Künstler Anthony. Um aus seinem kreativen Tief zu entkommen, geht er der Legende des Candyman nach. Ein rachsüchtiger Geist, der auftaucht, nachdem man seinen Namen fünfmal in einen Spiegel sagt. Produziert wurde der Film von „Get Out“-Macher Jordan Pelle, der zusammen mit Regisseurin Nina DaCosta auch das Drehbuch schrieb. „Candyman“ gibt es auf Prime Video.

Working Moms

Über sechs Staffeln lang hat die Serie „Working Moms“ das Leben und Arbeiten von frisch gebackenen Müttern in eine unterhaltsame Sitcom gepackt. Mit Staffel 7 endet jetzt das gemeinsame Abenteuer von Kate, Anne, Jenny und Frankie. In 13 Folgen will die Serie aber noch mal die gewohnte Mischung aus Leichtherzigkeit und bissigen Gags abliefern. Alle Folgen der letzten Staffel „Working Moms“ gibt es jetzt auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.