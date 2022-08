Was läuft heute? | Sandman, House of Gucci, Vierwändeplus

Sandman

Mit der Serie „Sandman“ wird die gleichnamige DC-Comicreihe verfilmt. Ihr Schöpfer, Neil Gaiman, ist auch bei der Produktion der Serie mit an Bord gewesen. Darin kontrolliert Dream, der Held der Serie, die Träume der Menschen. Nachdem er die Kontrolle über die Träume verloren hat, muss er sie wieder zurückerlangen. Dazu muss er allerdings die Artefakte seiner Macht wiederbekommen. „Sandman“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

House of Gucci

In dem Film „House of Gucci“ verfilmt Ridley Scott die bewegende Geschichte der Familie hinter der Luxusmarke Gucci. Die Ex-Frau des damaligen Gucci Chefs, Maurizio Gucci (Adam Driver), wird von Lady Gaga gespielt. Um an einen Teil des Erbes zu kommen, ist sie über Leichen gegangen. Ihr könnt „House of Gucci“ jetzt bei WOW streamen.

Vierwändeplus

In der neuen Comedy Serie „Vierwändeplus“ erfüllt sich Martin einen großen Traum. Er zieht mit seiner Frau und seinen Kindheitsfreunden in ein gemeinsames Haus. Der Traum platzt allerdings schon am Tag des Einzugs. Denn nachdem Caro mit ihm Schluss macht, bricht das Chaos aus. Ihr könnt „Vierwändeplus“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

