Was läuft heute? | Sardars Enkel, Napola – Elite für den Führer, Wie krank ist Homo-Heilung?

Sardars Enkel

Sardar ist das Familienoberhaupt, daran lässt sie keinen Zweifel. Aber ihre Zeit geht dem Ende zu und somit beginnt sich die Familie zu fragen: Wer erbt das Familienunternehmen? Selbst ihr Enkel aus Amerika kommt nach Indien, um sich um ihre letzten Wünsche zu kümmern. Sardars einziger Wunsch ist es, noch einmal das alte Heim der Familie in Lahore zu besuchen. Doch die Einreise wird von Amtswegen abgelehnt. Was nun? Man kann ja kein ganzes Haus quer durchs Land schicken, oder? „Sardars Enkel“ ist eine Produktion von Netflix und dort jetzt zu sehen!

Napola – Elite für den Führer

Friedrichs Familie besteht aus Regimegegnern. Außer Friedrich selbst, der ist glühender Verehrer der Nazis und will es bei der NSDAP weit bringen. Um sich diesen Traum zu erfüllen, fälscht er die Unterschrift seines Vaters und besucht das NS-Eliteinternat „Napola“. Dort herrscht der Drill einer Kaderschmiede. Friedrichs Freund, der schüchterne Albrecht, beginnt mehr und mehr am Regime zu zweifeln. Für welchen Weg entscheidet sich Friedrich? Gefolgschaft oder Widerstand? Das spannende Historiendrama zeigt Amazon Prime Video.

Wie krank ist Homo-Heilung?

Konversionstherapie, Exorzismus, Folter – viele Fundamentalisten denken immer noch, dass Homosexualität eine Krankheit ist, die behandelt gehört. In Deutschland wurden Anti-Homo-Therapien zwar verboten, aber in weiten Teilen der Welt gehören sie zum therapeutischen Angebot. So beispielsweise in den USA: „Wie krank ist die Homo-Heilung“ fängt Stimmen von Menschen ein, die sich den menschenfeindlichen Therapieformen unterziehen mussten und jenen, die diese ausführen. Dabei prallen Weltbilder aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die haarsträubende Doku könnt ihr heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte sehen oder in der Mediathek streamen.

