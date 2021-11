Bild: Schattenwelten | ZDF / Andreas Eisele

Was läuft heute? | Schattenwelten, Cash Truck, Zurück in die Eiszeit: Die Zimov-Hypothese

Im Verborgenen

Eine Doku-Reihe macht einen Ausflug in kriminelle „Schattenwelten“. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma will in „Cash Truck“ brutale Raubüberfälle auf Geldtransporte aufklären und in „Zurück in die Eiszeit: Die Zimov-Hypothese“ will ein russischer Wissenschaftler mit einer künstlichen Eiszeit die Erde vor dem Klimawandel retten.