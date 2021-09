Was läuft heute? | Schloss aus Glas, Dichtung und Wahrheit, Liebe im Spektrum

Schloss aus Glas

Jeanette lebt mit ihrer Familie in Armut, trotzdem ist sie ein glückliches Kind. Grund dafür sind die spannenden Geschichten, die sie von ihrem Vater erzählt bekommt, wie die von dem Schloss aus Glas, das er ihr baut. Irgendwann bröckelt diese Fassade jedoch und auch als Erwachsene leidet Jeanette noch unter der schwierigen Kindheit. Als sie eines Tages ihre Eltern zufällig wiedersieht, als diese im Müll nach Essen suchen, entscheidet sich Jeanette den Kontakt zu ihren Eltern wieder aufzunehmen. Den Film „Schloss aus Glas“ gibt es ab jetzt auf Prime Video zum Streamen.

Dichtung und Wahrheit – Wie Hip-Hop nach Deutschland kam

Im Frankfurt der 80er Jahre landet eine Subkultur, die in kurzer Zeit ganz Deutschland überrollt. Hier stationierte US-Soldaten bringen Hip-Hop nach Deutschland. In der vierteiligen Doku-Serie „Dichtung und Wahrheit – Wie Hip-Hop nach Deutschland kam“ erzählen Hip-Hop-Ikonen wie Schwesta Ewa und Haftbefehl aus ihrer Perspektive die Geschichte des Genres. Die Doku-Serie findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek.

Liebe im Spektrum

Viele autistische Menschen berichten, dass sie es beim Dating schwer haben. Denn beim Flirten kommt es oft auf die kleinen Dinge an: Ein Lächeln, ein langer Blickkontakt oder eine versteckte Botschaft im Gespräch. Was aber, wenn man diese Sprache nicht spricht? Die australische Dating-Show „Liebe im Spektrum“ will autistischen Menschen helfen, ihr Liebesglück zu finden. Bei Netflix startet jetzt die zweite Staffel.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.