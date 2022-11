Was läuft heute? | Schlummerland, The People We Hate at the Wedding, Poker Face

Schlummerland

In „Schlummerland“ verliert Nemo ihren Vater, als dieser auf dem Meer verschwindet. Nachdem ihr Onkel sie bei sich aufnimmt, entdeckt sie „Schlummerland“. Eine Welt, in der alles möglich ist. Vielleicht findet sie hier auch ihren Vater wieder. „Schlummerland“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

The People We Hate at the Wedding

Im Film „The People We Hate at the Wedding“ geht es um eine zerstrittene Familie, die sich für ein Hochzeit wieder zusammenfindet. Gerade Alice und Paul wollen nicht auf die Hochzeit ihrer reichen Halbschwester gehen. Am Anfang läuft alles drunter und drüber, doch später kommt sich die Familie ein bisschen näher. Ihr könnt „The People We Hate at the Wedding“ jetzt in bei Prime Video schauen.

Poker Face

In dem Film „Poker Face“ lädt ein Tech-Millardär seine Schulfreunde zu einem Poker-Turnier ein. Weil er noch eine Rechnung mit ihnen offen hat, geht es aber eigentlich nicht ums Poker spielen. Vielmehr will er ihnen ihre dunkelsten Geheimnisse entlocken. Doch auch einige seiner Freunde wollen sich an ihm rächen und versuchen deshalb einige seiner wertvollsten Gemälde zu stehlen. Ihr könnt „Poker Face“ jetzt auf WOW sehen.

