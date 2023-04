Was läuft heute? | Schmigadoon!, The Good Mothers, Amen: Ein Gespräch mit dem Papst

Schmigadoon!

In der zweiten Staffel der Musical-Serie „Schmigadoon!“ will ein junges Paar in die künstliche Musical-Welt Schmigadoon reisen, um seine Beziehung zu retten. Sie kommen aber nicht wie geplant in der zuckersüßen Musical-Welt der 40er und 50er Jahre an, sondern in Schmicago. Und dort läuft alles ganz im Sinne der Gangster-Musicals Chicago und Cabaret ab. Es gibt Verführung und Gewalt an jeder Ecke. Nicht unbedingt die beste Umgebung, um eine bröckelnde Liebe zu retten. „Schmigadoon!“ Staffel 2 findet ihr ab heute bei AppleTV+.



The Good Mothers

In „The Good Mothers“ will eine junge Staatswanwältin drei Frauen dabei helfen, von ihren gewalttätigen Ehemännern loszukommen. Nur handelt es sich nicht um irgendwelche Männer, sondern um Mitglieder der ‚Ndrangheta-Mafia. Diese Untergruppe der italienischen Mafia gilt als die gefährlichste der Welt und wer sich gegen sie stellt, muss um sein Leben fürchten. Umso mutiger sind die drei Frauen, die sich Staatsanwältin Anna anschließen. Sie wollen die Organisation von innen heraus stürzen und so eine bessere Zukunft für ihre Kinder möglich machen. Ihr könnt „The Good Mothers“ ab heute auf Disney+ streamen.

Amen: Ein Gespräch mit dem Papst



Bekommt der Papst ein Gehalt? Kann man Feministin sein und trotzdem Mitglied der katholischen Kirche? Und wie steht man als Oberhaupt der katholischen Kirche zu den zahlreichen Missbrauchsfällen der vergangenen Jahre? Diese und viele weitere Fragen treiben zehn junge Erwachsene in der Doku „Amen: Ein Gespräch mit dem Papst“ um. Und sie bekommen die Möglichkeit, sie der einzig richtigen Person zu stellen: Papst Franziskus höchstpersönlich. Was bei diesem spannenden Gespräch herauskommt, könnt ihr in der Doku „Amen: Ein Gespräch mit dem Papst“ sehen. Ihr findet die Doku jetzt auf Disney+.

