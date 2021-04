Bild: Schwarze Adler: Fußballfans positionieren sich gegen Rassismus. | Michaela Ostermeier / BROADVIEW PICTURES / Amazon Prime Video

Was läuft heute? | Schwarze Adler, Dad Stop Embarrassing Me!, Schattenwelten Berlin

Der deutsche Fußball hat ein Rassismus-Problem!

Die Doku „Schwarze Adler“ interviewt Schwarze Fußballerinnen und Fußballer zum Thema Rassismus in der deutschen National-Elf. Netflix veröffentlicht eine neue Sitcom über peinliche Dads. Außerdem werden wir in einer investigativen Reportage in die „Schattenwelten Berlin“ mitgenommen.