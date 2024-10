Schwarze Früchte

„Schwarze Früchte“ ist eine Coming-of-Age-Serie, in der es um den Hamburger Lalo geht. Er hat sein Studium hingeschmissen, Beziehungsprobleme und noch dazu hat er gerade seinen Vater verloren. Eigentlich sollte seine Mutter ihm in diesen schweren Zeiten beistehen. Doch mit ihr streitet er sich nur, weil sie die Sachen von seinem Vater entsorgen will. Ihr könnt „Schwarze Früchte“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

The Office (Australia)

Erst war da „The Office“ von Ricky Gervais in Großbritannien — die Serie wurde nach zwei Staffeln eingestellt und ist irgendwie trotzdem ein Erfolg: Denn der US-amerikanische Ableger „The Office“ nach der britischen Vorlage gilt heute als eine der erfolgreichsten Serien weltweit. Jetzt gibt es einen weiteren Ableger der Serie — und zwar aus Australien. Das Konzept bleibt das Gleiche: Die Chefin ist, na ja, gewöhnungsbedürftig, die Angestellten haben alle so ihre Eigenarten und der Bürojob an sich ist langweilig. „The Office (Australia)“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Rivals

Rupert Campbell-Black und Tony Baddingham vereint eine leidenschaftliche Feindschaft. Die beiden lernen sich in der Dramaserie „Rivals“ als Nachbarn kennen. Rupert Campbell-Black ist ehemaliger Olympia-Sieger, heute ist er Politiker. Tony Baddingham ist Fernsehmanager. Und sie kommen einfach nicht miteinander klar. Ihr Streit eskaliert immer weiter, bis er irgendwann ihr komplettes Leben einnimmt. Ihr könnt „Rivals“ jetzt bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.