Was läuft heute? | Schwesterlein, Wilson: Der Weltverbesserer, The Last Mercenary

Schwesterlein

Theaterautorin Lisa kommt nach Berlin zurück. Hier lebt und arbeitet ihr Zwillingsbruder Sven als Bühnenschauspieler. Lisa kommt aber nicht einfach so zu Besuch, denn ihr Bruder ist an Leukämie erkrankt und versucht die Krankheit mit bunten Perücken zu kaschieren. Das funktioniert aber eher schlecht als recht. Lisa will das Schicksal von Sven nicht hinnehmen und setzt alles daran, ihn wieder auf der Bühne zu sehen. Im Drama „Schwesterlein“ seht ihr Nina Hoss und Lars Eidinger als Zwillingspaar jetzt auf Amazon Prime Video.

Wilson: Der Weltverbesserer

Der schrullige Wilson lebt zurückgezogen als Einzelgänger. Nach einem Schicksalsschlag nimmt er wieder Kontakt zu seiner Ex-Frau auf und muss feststellen, dass er eine Tochter hat. Die hatte seine Ex-Frau ohne sein Wissen zur Adoption freigegeben. Im Versuch, die Familie wieder zusammenzuführen, muss Wilson aber schließlich feststellen, dass die Zeit nicht alle Wunden heilt. Die Comicbuchverfilmung „Wilson: Der Weltverbesserer“ mit Woody Harrelson in der Hauptrolle ist jetzt auf Disney+ zu sehen.

The Last Mercenary

Jean-Claude Van Damme ist zurück und vermöbelt wieder ordentlich Bösewichte. Als ehemaliger Söldner und Geheimagent wird er aus dem Ruhestand zurückgeholt, denn eine Mafia-Organisation bedroht seinen Sohn. Nur weiß dieser nicht, dass der, der ihn da beschützt, sein Vater ist. Für Fans von 80er- und 90er-Jahre-Actionfilmen gibt es jetzt die Netflix-Eigenproduktion „The Last Mercenary“.

Was läuft heute?

