Was läuft heute? | Science for Future, All or Nothing: Arsenal, Tamara Falcó

Science for Future

Der Klimawandel und seine Folgen machen den meisten von uns ganz schön zu schaffen. Aber es ist nicht so, als gäbe es nicht auch noch ein bisschen Hoffnung und viele Ansätze, der Krise zu begegnen. Der YouTuber und Wissenschaftsjournalist Jacob Beautemps macht sich auf die Suche nach genau diesen Ansätzen. Wie zieht man CO2 aus der Luft? Welche Algen könnten wir in Zukunft essen? In vier Episoden von „Science for Future“ schaut Beautemps nach vorn und zeigt Alternativen auf. Das könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Arsenal: All or nothing

In den frühen 2000er Jahren ist Arsenal einer der größten Fußballklubs mit Stars wie Thierry Henry gewesen. Seitdem stagnieren aber die Cluberfolge. Der ehemalige Spieler und neue Trainer Mikel Arteta haucht dem Laden jetzt aber wieder Leben ein. Die Doku-Serie begleitet den Verein bei dem Versuch, wieder ganz oben mitzuspielen. Zu sehen gibt es die ersten Folgen von „All or Nothing: Arsenal“ jetzt bei Prime Video.

Tamara Falcó: La Marquesa

Träume haben wohl die meisten von uns – einige wären vielleicht gerne Chefköchin oder Chefkoch, andere träumen vom eigenen Modelabel. Manchmal wäre man vielleicht aber auch einfach nur gerne reich geboren, sodass man sich nicht um viel kümmern muss. Die Spanierin Tamara Flacó hat alles zusammen. Die Adlige hat nicht nur ihr eigenes Label, sondern kocht auch auf höchstem Niveau. Die neue Reality Doku-Serie „Tamara Falcó: La Marquesa“ schaut jetzt auf ihr bewegtes Leben. Sehen könnt ihr das bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.