Was läuft heute? | Sebastian Fitzeks Die Therapie, Family Law, Feuer & Flamme

Sebastian Fitzeks Die Therapie

In der Serie „Sebastian Fitzeks Die Therapie“ zieht sich der Psychiater Viktor Larenz an die Nordsee zurück, nachdem seine Tochter verschwindet. Dort angekommen, taucht eine psychisch kranke Frau auf, die behauptet, mehr über das Verschwinden seiner Tochter zu wissen. Mit Stephan Kampwirth (Dark, Luden: Könige der Reeperbahn), Emma Bading (Westwall) und Helena Zengel (Systemsprenger, Neues aus der Welt) in den Hauptrollen. Die Serien-Verfilmung von Sebastian Fitzeks Roman „Die Therapie“ gibt’s jetzt bei Prime Video.

Family Law — Staffel 2

Nachdem die Anwältin und ehemalige Alkoholikerin Abby Bianchi aus dem Gefängnis entlassen wird, versucht sie ihr Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Während ihrer Bewährung muss Abby allerdings erstmal in der Kanzlei ihres Vaters arbeiten. Neben ihrem Vater arbeiten auch noch ihre Halbgeschwister in der Kanzlei. Zu allen dreien hat sie keine gute Beziehung. Sehr ironisch also, dass die Kanzlei ihre Klienten und Klientinnen gerade im Bereich Familienrecht berät. Die zweite Staffel „Family Law“ könnt ihr jetzt auf WOW streamen.

Feuer & Flamme — Staffel 7

In der Doku-Serie „Feuer & Flamme“ werden Einsatzkräfte der Feuerwehren in Gelsenkirchen und Bochum in ihrem Berufsalltag begleitet. In diesem Beruf gibt es allerdings keinen richtigen Alltag. Jeder Tag ist anders. Durch technisch hochwertige und hitzefeste Body-Cams könnt ihr die Einsatzkräfte hautnahe bei ihrer Arbeit begleiten. Die siebte Staffel „Feuer & Flamme“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.