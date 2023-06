Bild: Secret Invasion | Disney+/ Des Willie / © 2023 MARVEL

Was läuft heute? | Secret Invasion, Christian, Gegen den Strom

Nick Fury ist zurück!

Nick Fury kehrt in „Secret Invasion“ zurück und legt sich auf Disney+ mit Gestaltwandler an, die die Erde infiltriert haben. In der zweiten Staffel „Christian“ vollbringt ein ehemaliger Verbrecher im wahrsten Sinne des Wortes Wunder und die Doku „Gegen den Strom“ auf arte schaut sich Sara Mardinis Kampf für die Menschlichkeit an.