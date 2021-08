Was läuft heute? | See, Geliefert, Einer wie keiner

See

In einer dystopischen Zukunft hat ein Virus die Menscheit dezimiert und alle erblinden lassen. Nach der Katastrophe haben die Menschen ihre Zivilisation neu aufbauen müssen – und das komplett ohne Augenlicht. Eines Tages wird ein Zwilingspärchen geboren, dass wie durch ein Wunder wieder sehen kann. Natürlich ist es mit so einer Fähigkeit in einer Welt der Blinden gefährlich, denn die Kraft weckt Begehrlichkeiten. Die zweite Staffel der Serie „See“ mit Jason Mamoa in der Hauptrolle startet jetzt bei AppleTV+.

Geliefert

Volker ist alleinerziehender Vater und arbeitet als Paketbote. Entsprechend knapp steht es um das Geld. Als sein Sohn mit seiner Klasse eine Abschlussfahrt nach Mallorca machen will und Volker kurz davor steht, seinen Führerschein zu verlieren, steht ihm das Wasser bis zum Hals. Kein Wunder, dass die Illegalität verlockend scheint. Wie das alles für Volker aka Bjarne Mädel ausgeht, seht ihr in „Geliefert“ in der Arte-Mediathek.

Einer wie keiner

Vor laufender Kamera zerbricht die Beziehung von Influencerin Padgett. Um ihren Ruf in der Schule wieder herzustellen, beschließt sie als Challenge, den Schul-Einzelgänger aufzuhübschen und zum Ballkönig zu machen. Und natürlich verliebt sie sich in das „hässliche Entlein“. Das kommt euch bekannt vor? Bei der Rom-Com „Einer wie keiner“ auf Netflix handelt es sich um die Neuinterpretation des gleichnamigen 90er-Jahre Klassikers „Eine wie keine“ – nur mit vertauschten Geschlechterrollen. Das Original war zwar auch schon schwierig in seinen Geschlechterklischees, hatte aber einen fantastischen Titelsong!

Was läuft heute?

